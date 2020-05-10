معدات انتاج السيلاج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة والمتحركة بمختلف أحجام البالات " - تبدأ وزن البالة من 20 كيلو حتى 1 طن / بالة بمختلف الطاقات الإنتاجية وبأحدث الطرق الصناعية التي توصل لها العلم لصناعة السيلاچ. يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059744
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صورة الاعلان: قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى ) - في القاهرة مصر

قواعد اسانسير كوريان ( رخام صناعى )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مميزات الكوريان ( رخام صناعى ) - المظهر الجمالى - اللمعان و نعومة السطح - خفة الوزن - قابل للحفر و ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

10/5/2020
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