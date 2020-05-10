معدات انتاج السيلاج

معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة والمتحركة بمختلف أحجام البالات " - تبدأ وزن البالة من 20 كيلو حتى 1 طن / بالة بمختلف الطاقات الإنتاجية وبأحدث الطرق الصناعية التي توصل لها العلم لصناعة السيلاچ. يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078