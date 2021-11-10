معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

(للبيع)
|معدات الحدائق الترفيهيه باعلى معايير الجوده في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب وبجودة عاليه مع أطول فترة ضمان ٥ سنوات متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 العاب_ ملاهى #مناطق العاب # #العابترفيهيه يونيتد تويز . وجهتك الجديدة للترفيه !
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111151
11,211 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,021 جنيه