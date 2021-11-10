معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

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تفاصيل الإعلان
معدات الحدائق الترفيهيه باعلى معايير الجوده في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب وبجودة عاليه مع أطول فترة ضمان ٥ سنوات متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 العاب_ ملاهى #مناطق العاب # #العابترفيهيه يونيتد تويز . وجهتك الجديدة للترفيه !
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1 mashal elharam- cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111151
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