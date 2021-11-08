معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

(للبيع)
|معدات الحدائق الترفيهيه باعلى معايير الجوده في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب وبجودة عاليه مع أطول فترة ضمان ٥ سنوات متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 العاب_ ملاهى #مناطق _العاب # #العاب_ترفيهيه يونيتد تويز . وجهتك الجديدة للترفيه !
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|3404248
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|العنوان:
|01022192286- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110439
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