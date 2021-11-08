معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: معدات الحدائق الترفيهية بشكل جديد - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

معدات الحدائق الترفيهيه باعلى معايير الجوده في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب وبجودة عاليه مع أطول فترة ضمان ٥ سنوات متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 العاب_ ملاهى #مناطق _العاب # #العاب_ترفيهيه يونيتد تويز . وجهتك الجديدة للترفيه !
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 3404248

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01022192286- cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/11/2021
رقم الإعلان: 2110439
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة في موقع مميز و السعر لقطة !!

شقة في موقع مميز و السعر لقطة !!

(للبيع)

شقه سوبر لوكس للبيع بشارع ال15 متفرع من شارع الخمسين 50 120 متر صافي 3 غرفه،رسبشن قطعتين،مطبخ،2حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: شقة علي الكورنيش

شقة علي الكورنيش

(للبيع)

مساحه الشقه 150 متر 2 غرفه منهم غرفه ماستر و رسبشين و 2 حمام ومطبخ كبير نص تشطيب (محاره و حلوق و سبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: دكتور اسنان في المعادي

دكتور اسنان في المعادي

(فرصة عمل)

دكتور اسنان في المعادى دكتورة هناء فؤاد افضل دكتور في القاهرة المعادي تصنف الدكتورة هناء فؤاد كافضل .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

مطلوب مهندس انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : مهندس أنتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: SALES IN FASHION TO UAE

SALES IN FASHION TO UAE

(فرصة عمل)

A leading company of Retail Sales IN fashion (classic wear) seeking to hire new candidates to Emirat.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

(فرصة عمل)

١-جزارين معارض بيع يتقن الجزاره الغربيه والشرقية وملم التصنيفات ولديه القدرة علي الفرش والبيع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحومسوبر ماركت بالدمام

(فرصة عمل)

مطلوب جزارين لحوم واسماك لشركه تصنيع وتصنيف لحوم واداره فروع سوبر ماركت بالدمام ١-جزارين معار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: فنى كهربائى

فنى كهربائى

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين فنيين كهرباء ( سليسيون + كنترول ) خبرة بالمصانع لاتقل عن 3 سنوات يفضل .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم

اشتري من امريكا ساعات من U.S. Polo Assn مع هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

نفسك تشتري ساعة شيك وبسعر معقول من براند أمريكي. دلوقتي مع خدمة هاتولنا دوت كوم، هتقدري تشتري ساعات .
العنوان:

القاهرة - مصر

650 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

اشتري من امريكا محافظ جلد من Tommy Hilfiger مع هاتولنا

(للبيع)

عايز تشتري من براندات امريكة وشايل هم الأسعار والشحن والاستلام في مصر مع هاتولنا الحل دلوقتي تقدر تش.
العنوان:

القاهرة - مصر

790 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: سجاد نبيتي في رصاصي

سجاد نبيتي في رصاصي

(للبيع)

سجاد نبيتي في رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

حجز سهرة عشاء نيلية | الرحلات النيلية 2022 | حجز رحلات نيلية بالقاهرة 2022 | اسعار الرحلات النيلية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

225 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي

محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي

(للإيجار)

محل لقطة في شارع قناة السويس الرئيسي بجوار الصباحي مساحة 230 متر في مكان حيوي جدا يصلح لجميع الأغراض.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

40 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج

(للبيع)

متجر بيع ارواب تخرج - روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

(طلب عمل)

بيتك محتاج لطباخة او عاملة نظافة لديها خبرة ومتدينة؟ عندك اطفال محتاجة ليهم جليسة لديها خبرة في التع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager