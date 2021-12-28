معدات ألعاب الواقع الافتراضي

(للبيع)
|عيش تجربة الواقع الافتراضى مع يونيتد تويزهنفذلك اكتر من 100 لعبة واقع افتراضي مثير هتعيش الواقع بشكل جديد نحن متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه بحلول ذكية لمناطق العاب الاطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنية و الهندسية و نحن الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الاوسط مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير. و للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #سوفت_هاوس#العاب_ فيديو_جيم #مجمعات_العا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1عمارات بيراميدز مشعل الهرم- Select a city
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117249
11,211 جنيه
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