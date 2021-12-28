معدات ألعاب الواقع الافتراضي

(للبيع)

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صورة الاعلان: معدات ألعاب الواقع الافتراضي - في الجيزة مصر

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عيش تجربة الواقع الافتراضى مع يونيتد تويزهنفذلك اكتر من 100 لعبة واقع افتراضي مثير هتعيش الواقع بشكل جديد نحن متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه بحلول ذكية لمناطق العاب الاطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنية و الهندسية و نحن الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الاوسط مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير. و للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #سوفت_هاوس#العاب_ فيديو_جيم #مجمعات_العا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 1عمارات بيراميدز مشعل الهرم- Select a city
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117249
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صورة الاعلان: هنصمملك متاهات لأي مساحة - في الجيزة مصر

هنصمملك متاهات لأي مساحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونايتدتويز متخصصون في تنفيذ مشروعات الكيدزإريا هنصمملك متاهات –سوفت هاوس على أي مساحة تصميمات جديد.
العنوان:

الجيزة - مصر

11,211 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد - في الجيزة مصر

تصميم بارك ترامبولين بشكل جديد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هنصمملك أكبر بارك ترامبولين على أي مساحة تصميمات جديدة بفكر جديد لمشروعك الترفيهي. مشروعك مع يونايتد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/11/2021
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