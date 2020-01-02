معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد

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صورة الاعلان: معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد قريب من مركز المؤتمرات ومدارس ومسشفيات والجامعة الروسية ومسجد الفتاح العليم شقتك 150 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بخصم 12% وباقسلط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 186,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047506
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