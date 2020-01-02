معانا فى Town Gate هتمتلك شقتك باطول فترة سداد بدون فوائد

(للبيع)
|امتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد قريب من مركز المؤتمرات ومدارس ومسشفيات والجامعة الروسية ومسجد الفتاح العليم شقتك 150 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) بخصم 12% وباقسلط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate باطول فترة سداد بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047506
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