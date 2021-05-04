معارض بيع اثاث مكتبي انتريهات مودرن ستائر مكتبية كراسي مكتب اثاث شركات اوفي

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود فرنتشر
|التليفون:
|0233381184
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095894
10 جنيه
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