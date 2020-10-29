معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

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صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين - في الجيزة مصر

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اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي مميز اثاث شركات مكاتب كراسي خلايا عمل طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوفيس وود فرنتشر
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 11 شارع شهاب المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070969
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صورة الاعلان: اثاث مكتبي متنوع فرش مقرات ادارية اثاث شركات لدى اوفيس وود - في الجيزة مصر

اثاث مكتبي متنوع فرش مقرات ادارية اثاث شركات لدى اوفيس وود

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اثاث شركات مكتبي معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - 01003755888 اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: مكاتب مديرين مقاسات مختلفة للشركات والمقرات - في الجيزة مصر

مكاتب مديرين مقاسات مختلفة للشركات والمقرات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب، ستائر مكتب، فرش .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/9/2020
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