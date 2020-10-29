معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)
|اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي مميز اثاث شركات مكاتب كراسي خلايا عمل طاولات اجتماعات ستائر مكتبية فرش كامل للمقرات لدى اوفيس وود فرنتشر 01003755888 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور - المهندسين 0233381184
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|11 شارع شهاب المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070969
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