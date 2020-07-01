معارض اثاث مكتبي متكامل فرست فرنتشر عروض وخصومات على جميع المنتجات

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صورة الاعلان: معارض اثاث مكتبي متكامل فرست فرنتشر عروض وخصومات على جميع المنتجات - في الجيزة مصر

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معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين–0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب، ستائر مكتب، فرش وتجهيز مكاتب معارض اثاث مكتبي… اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات جديدة & اسعار متميزة بمعارضنا . شركة فرست فرنتشر لإستيراد و تصنيع الأثاث المكتبي المتكامل، والستائر المكتبية01003755888، الإدارة: 98شارع محى الدين أبوالعز – أمام بوابة3 نادي الصيد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فرست فرنتشر
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062137
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معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين–0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 0100.
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1/7/2020
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الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 * تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المت.
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31/5/2020
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(للبيع)

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معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين96 &ش النيل – الدقي0237488014 اثاث مكتبي - ستائر .
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13/5/2020
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