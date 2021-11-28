(مطلوب)
|مظلات وسواتر المدينة المنورة دلوقتي أصبح متوفرًا بأشكال وأنواع كتير ، ومش بس كده دهكمان بقى موجود منها خامات وماركات ، وكمان تقدر إنك تستخدمها لأغراض كتير زيًا: تغطية حمامات السباحة. مظلات اسبوع الظل للمصلين بالمساجد. كمان لحماية خزانات المياه. مظلات للأحواش والأسواق. مظلات للسيارات والمواقف الخاصة بها. سواتر المدينة المنورة | شركة مظلات | محلات تركيب المظلات في المدينة | مظلات المدينة المنورة | مظلات المدينه | مظلات المدينه المنوره | مظلات وسواتر | مظلات وسواتر المدينة المنورة | جلسات خارجية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مظلات وسواتر المدينة المنورة بخصم 25 %
|التليفون:
|0507514374
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112994
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
3,600 ريال