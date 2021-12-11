مطوب انسة حديثة التخرج للعمل

(فرصة عمل)
|مطلوب انسه حديثه التخرج للعمل في شركه نقل سياحي وليموزين راتب اساسي 2000جنيه عموله 25٪
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117073
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