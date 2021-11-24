مطلو ب للعمل بالامارات ابو ظبي كوافيرات للعمل بارقى الصالونات في ابو ظبي

(فرصة عمل)

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب كوافيرات للعمل في الامارات ابوظبي الراتب 2500درهم اماراتي +500بدل سكن +عمولة موفر المواصلات والتامين الطبي للتواصل جوال+واتساب 0680352557
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 0680352557

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العنوان: - وسط المدينة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112650
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفات استقبال للعمل قي قطر

مطلوب موظفات استقبال للعمل قي قطر

(فرصة عمل)

مطلوب موظفات استقبال للعمل في قطر الراتب 4000 ريال قطري موفر السكن والمواصلات والتامين الصحي للتواصل.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

كوافيرات مغربيات جتهزات للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام تامين كوافيرات شاملات شعر و ميك اب أحدث التسريحات - سشوار - هاي لايت خصل حمام.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)

جوهرة المغرب للاستقدام توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربيه رجال ونساء .
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم

مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم

(طلب عمل)

انا مطلوب العمل نجارة و الالمنيوم اريد شهادة ديبلوم ديال نجارة و الالمنيوم.

3,000 درهم

22/11/2021
صورة الاعلان: البحث عن عمل في مجال سياقة

البحث عن عمل في مجال سياقة

(طلب عمل)

سلام وعليكم الاسم هشام سن 28سنة من الدارالبيضاء المستوى الدراسي ثانوي حاصل على الرخصة سياقة من صنف ب.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: بحت عن عمل

بحت عن عمل

(طلب عمل)

صباغ مكناسي ديكور وسامبل والفرسادات في جميع أنحاء المغرب بأتمنة جدا مناسبة 0643598697.

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

محل للمأكولات الجاهزة العصائر والمشروبات للبيع

(للبيع)

محل للمأكولات الجاهزة والعصائر والمشروبات بفضاء ماكلتي أناسي بالدار البيضاء للبيع "تنازل" م.
القسم: 

150,000 درهم

14/11/2021
صورة الاعلان: Peinture de bâtiments et décoration

Peinture de bâtiments et décoration

(طلب عمل)

انا صباغ محترف من مدينة مكناس ارغب في العمل مع شركة بنية صافية.

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: عمل بدولة كندا

عمل بدولة كندا

(فرصة عمل)

تعلن شركة ماستر كونتاكت عن افتتاح أبواب التسجيل للعمل بدولة كندا في كل ما يخص مجال الفندقة و المطاعم.
القسم: 

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

besoin d'une femme de ménage ! contactez nous.

(فرصة عمل)

Vs cherchez une femme de ménage, une nounou, cuisinière, jardinier, gardien, baby-sitter, o.

اتصل

10/11/2021
صورة الاعلان: خدمات ماستر كونتاكت

خدمات ماستر كونتاكت

(فرص)

نقدم لكم أنفسنا نحن شركة ماستر كونتاكت مقرنا بالمغرب الدار البيضاء و هدفنا مساعدتكم في اجاد اليد الع.

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

ابحث عن عمل في اصلاح هياكل السيارات خبرة اكتر من 24 سنة

(طلب عمل)

Hello, how are you? I am Nabil from Morocco. I work in the repair of car bodies. I have more than 24.
القسم: 

1,000 يورو

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

مطلوب سطاف كامل لمطعم بالدار البيضاء

(فرصة عمل)

مطلوب لمطعم بالدار البيضاء مدير مطعم و شيف مطعم و طباخين و طباخات و امينة صندوق و موظفات استقبال و ن.
القسم: 

اتصل

5/11/2021
صورة الاعلان: مربية أطفال

مربية أطفال

(طلب عمل)

ابحث عن فرصة للعمل كمربية أطفال.

212 يورو

5/11/2021
صورة الاعلان: صباغ

صباغ

(طلب عمل)

جميع اشغال الصباغة و الديكور باتمنة مناسبة.

اتصل

3/11/2021
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