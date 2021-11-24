مطلو ب للعمل بالامارات ابو ظبي كوافيرات للعمل بارقى الصالونات في ابو ظبي

(فرصة عمل)
|مطلوب كوافيرات للعمل في الامارات ابوظبي الراتب 2500درهم اماراتي +500بدل سكن +عمولة موفر المواصلات والتامين الطبي للتواصل جوال+واتساب 0680352557
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0680352557
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|العنوان:
|- وسط المدينة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112650
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3,000 درهم
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150,000 درهم
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1,000 يورو
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212 يورو
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