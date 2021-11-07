مطلوب_محاسبين خبرة سابقه بالعمل بمكاتب استقدام بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب_محاسبين خبرة سابقه بالعمل بمكاتب استقدام بالسعوديه لمكتب استقدام بالرياض الخبره من 3:5سنوات والسن لايزيد عن 30سنه شرط سبق له العمل بمكتب استقدام من قبل الراتب المعروض حسب الخبرات ويوفر سكن وتامين وتنقلات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحرمين
التليفون: 01021683848

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العنوان: الدقي- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110744
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