(فرصة عمل)
|مطلوب_محاسبين خبرة سابقه بالعمل بمكاتب استقدام بالسعوديه لمكتب استقدام بالرياض الخبره من 3:5سنوات والسن لايزيد عن 30سنه شرط سبق له العمل بمكتب استقدام من قبل الراتب المعروض حسب الخبرات ويوفر سكن وتامين وتنقلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110744
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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