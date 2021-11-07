مطلوب_محاسبين خبرة سابقه بالعمل بمكاتب استقدام بالسعوديه لمكتب استقدام بالرياض الخبره من 3:5سنوات والسن لايزيد عن 30سنه شرط سبق له العمل بمكتب استقدام من قبل الراتب المعروض حسب الخبرات ويوفر سكن وتامين وتنقلات