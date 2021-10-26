مطلوبDemi chef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية

مطلوب فورااااا #Demichef للعمل بأكبر فنادق وشركات الكاترينج بالسعودية الشروط: توافر شهادات HACCP-Food safety-H&S بالإضافة لخبرة في الفنادق وشركات الكاترينج إجادة الإنجليزية تحدثا و كتابة المميزات • الراتب مميز جدا حسب الخبرة والمقابلة الشخصية • مدة العقد سنتان + اجازة سنوية مدفوعه الاجر يتوفرالسكن والانتقالات -الاقامة ـ التامين الطبى - تذاكر السفر المقابلات بداية شهر 11 ( نوفمبر ) سارع بإرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية واتساب على