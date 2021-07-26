مطلوب2 طبيب بيطري خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب بيطري خبرة للعمل لدي مجموعه صيدليات بيطرية بمدينة بالرياض راتب 3000 ريال مع نسبة 2% من المبيعات و 50% من الاعمال الخارجية مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة خبره لا تقل عن 5 سنوات وخبره بالتعامل مع كافة الحيوانات تشخيص وصرف علاج وجراحة خير مدخن يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام مسمي التاشيرة طبيب بيطري للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130