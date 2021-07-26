مطلوب2 طبيب بيطري خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب بيطري خبرة للعمل لدي مجموعه صيدليات بيطرية بمدينة بالرياض راتب 3000 ريال مع نسبة 2% من المبيعات و 50% من الاعمال الخارجية مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة خبره لا تقل عن 5 سنوات وخبره بالتعامل مع كافة الحيوانات تشخيص وصرف علاج وجراحة خير مدخن يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن45 عام مسمي التاشيرة طبيب بيطري للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/7/2021
رقم الإعلان: 2100960
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صورة الاعلان: 2.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

2.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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