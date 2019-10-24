مطلوب hr - وتلى سيلز بنات- وسكرتيرة تنفيذية - لشركة بالقاهرة

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تجارية بالقاهرة :- مطلوب فوراً: _ للعمل داخل القاهرة _:- #وظائف_مصر #وظفنى #عاوز_شغل #توظيف_داخلى #وظائف_خالية # #سكرتيرة #تلى_سيلز #الموارد_البشرية #فرصنا #شغل #اوليكس #secretary #Executive_secretary #Human_resource #Recruitment #tele_sales مطلوب فوراً 📌::{{●موظف/ HR / Human resource●}}::📌 ✅- خبرة لا تقل عن 8 سنوات بنفس المجال.(شركات - مصانع- ادارات - موظفين )بشركات كبرى ✅ - العمر يتراوح من 33 : 40 سنة ✅- راتب 5000 جنية 📌::{{● تلى سيلز / tele