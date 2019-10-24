مطلوب hr - وتلى سيلز بنات- وسكرتيرة تنفيذية - لشركة بالقاهرة

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صورة الاعلان: مطلوب hr - وتلى سيلز بنات- وسكرتيرة تنفيذية - لشركة بالقاهرة - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تجارية بالقاهرة :- مطلوب فوراً: _ للعمل داخل القاهرة _:- #وظائف_مصر #وظفنى #عاوز_شغل #توظيف_داخلى #وظائف_خالية # #سكرتيرة #تلى_سيلز #الموارد_البشرية #فرصنا #شغل #اوليكس #secretary #Executive_secretary #Human_resource #Recruitment #tele_sales مطلوب فوراً 📌::{{●موظف/ HR / Human resource●}}::📌 ✅- خبرة لا تقل عن 8 سنوات بنفس المجال.(شركات - مصانع- ادارات - موظفين )بشركات كبرى ✅ - العمر يتراوح من 33 : 40 سنة ✅- راتب 5000 جنية 📌::{{● تلى سيلز / tele
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046862
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صورة الاعلان: مطلوب موظفين شئون عاملين - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين شئون عاملين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب موظفين شئون عاملين ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة.
العنوان:

الجيزة - مصر

111,111 ريال

24/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب موظفين شئون عاملين - في الجيزة مصر

مطلوب موظفين شئون عاملين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب موظفين شئون عاملين ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة.
العنوان:

الجيزة - مصر

111,111 ريال

21/10/2019
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