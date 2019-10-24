مطلوب hr - وتلى سيلز بنات- وسكرتيرة تنفيذية - لشركة بالقاهرة

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة تجارية بالقاهرة :- مطلوب فوراً: _ للعمل داخل القاهرة _:- #وظائف_مصر #وظفنى #عاوز_شغل #توظيف_داخلى #وظائف_خالية # #سكرتيرة #تلى_سيلز #الموارد_البشرية #فرصنا #شغل #اوليكس #secretary #Executive_secretary #Human_resource #Recruitment #tele_sales مطلوب فوراً 📌::{{●موظف/ HR / Human resource●}}::📌 ✅- خبرة لا تقل عن 8 سنوات بنفس المجال.(شركات - مصانع- ادارات - موظفين )بشركات كبرى ✅ - العمر يتراوح من 33 : 40 سنة ✅- راتب 5000 جنية 📌::{{● تلى سيلز / tele
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046862
111,111 ريال
111,111 ريال