مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يز

(فرصة عمل)
|مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 35 عام لديه خبره فى المبيعات العقارية ، سواء سكنيه او تجاريه 01113253543
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربية
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|- الدقي
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099177
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