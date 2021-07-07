مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يز

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب#Team Leader للعمل بشركه #استثمار_عقارى بالشروط الاتى : السن لا يزيد عن 35 عام لديه خبره فى المبيعات العقارية ، سواء سكنيه او تجاريه 01113253543
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربية
التليفون: 01113253543

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العنوان: - الدقي
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099177
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أمين مخزن نقليات

أمين مخزن نقليات

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية أمين مخزن نقليات خبرة من 4 : 5 سنوات فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .الم

لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .الم

(فرصة عمل)

لكبرى الشركات الصناعية بالسعودية. :- ـ لها عدة مواقع بالمملكة .المركز الرئيسي .الجبيل ـ مطلوب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

7/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد ثلاجات مركزية

مطلوب فني تبريد ثلاجات مركزية

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنى تبريد ثلاجات مركزية فريون خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد ثلاجات مركزية

مطلوب فني تبريد ثلاجات مركزية

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنى تبريد ثلاجات مركزية فريون خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد السن عن 40 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

اقوى اله تصوير مستندات للمطابع والشغل الشاق

(للبيع)

عندك مطبعه شغلك كتير يبقى هى دى المكنه الى تناسبك تقدم شركه ارابيا للتجاره اقوى اله تصوير مستندات ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

(للبيع)

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
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صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

(للبيع)

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى

شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى

(للتقسيط)

الساحل الشمالى قرية بدر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى شاليه ارضى بحديقه خاصه دور كامل 2غرفه وحم.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع بالتقسيط شاليه بقرية الروضه الساحل الشمالى

للبيع بالتقسيط شاليه بقرية الروضه الساحل الشمالى

(للتقسيط)

للبيع بالتقسيط والاستلام فورى بالساحل الشمالى قريه الروضه على البحر الكيلو71 القريه كاملة المرافق وش.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: صيدلية للايجار قريبة من فيصل الرئيسى

صيدلية للايجار قريبة من فيصل الرئيسى

(للإيجار)

صيدلية 45م مجهزة على فرش الادوية بها تكييف وسيستم كاميرات ومعمل وحمام بجوار عيادات ومستشفى ايجار 6 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: تقديم خدمات مالية و واستشارية ومراجعة وضرائب وشهادات دخل

تقديم خدمات مالية و واستشارية ومراجعة وضرائب وشهادات دخل

(فرص)

اعداد الاقرارات الضريبية بكافة انواعها وتقديم استشارات مالية وضريبية ,عمل شهادات الدخل , مراجعة الشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مطعم للإيجار بشارع القصر العينى دورين به كافة الخدمات

مطعم للإيجار بشارع القصر العينى دورين به كافة الخدمات

(للإيجار)

مطعم دورين به كافة الخدمات كهرباء و مياه وغاز على بعد ٢٠٠متر من ميدان التحرير له ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

7/7/2021
صورة الاعلان: محامي شركات

محامي شركات

(للبيع)

نحن متخصصون تأسيس الشركات، وصياغة عقودها والأنظمة واللوائح الاساسية الخاصة بها تقديم الاستشارات القا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

20 جنيه

7/7/2021
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