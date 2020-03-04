مطلوب Marketing programs للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات البرمجة بالسعودية.الرياض .:- #Sales #IT #Software_Marketer #Marketing_programs مطلوب فوراً:ـ ::{{●Marketing programs●}}:: 1- خبرة فى ترويج وتسويق برامج IT وبرامج الكمبيوتر 4- شرط خبرة بالسعودية 《● لا داعى لكتابة البيانات ورقم الهاتف فى التعليقات . البيانات ترسل على الايميل المنشور بالإعلان او الاتصال بالارقام الموضحه●》 {{ بآدر بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى فى عنوان الرسالة مثال ::( Marketing programs)::} info@elt