مطلوب Graphic designer & Social Media Specialist لكبرى شركات المطاعم بالسعو

مطلوب فورا لكبرى شركات المطاعم بالسعودية: Graphic designer & Social Media Specialist *** الشروط : - يجيد استخدام برامج أدوبي التالية: - Photoshop - Illustrator - InDesign - Lightroom - يجيد إدارة مواقع التواصل الإجتماعي + عمل الحملات الإعلانية وتحقيق نتائج عالية. - خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن + الإقامة + انتقالات + التامين الطبى للمهتمين بالسفر برجاء ارسال ال cv وبعض الأعمال وتحديد الخبرات على الواتس أب