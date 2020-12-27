مطلوب Graphic designer & Social Media Specialist لكبرى شركات المطاعم بالسعو

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى شركات المطاعم بالسعودية: Graphic designer & Social Media Specialist *** الشروط : - يجيد استخدام برامج أدوبي التالية: - Photoshop - Illustrator - InDesign - Lightroom - يجيد إدارة مواقع التواصل الإجتماعي + عمل الحملات الإعلانية وتحقيق نتائج عالية. - خبرة لاتقل عن 3 سنوات في نفس المجال *** المميزات : - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن + الإقامة + انتقالات + التامين الطبى للمهتمين بالسفر برجاء ارسال ال cv وبعض الأعمال وتحديد الخبرات على الواتس أب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078115
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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