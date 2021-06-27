مطلوب 8 عامل معماري مساعد

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 8 عامل معماري مساعد نجارة حدادة بناء للعمل لدي مؤسسة مقاولات بالطائف الراتب 1800 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل يتحمل ضغط العمل سبق لة العمل في اي مجال من المطلوب السن لا يقل عن 24 سنة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800 ريال
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098338
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صورة الاعلان: مطلوب 8 عامل معماري - في القاهرة مصر

مطلوب 8 عامل معماري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 8 عامل معماري مساعد نجارة حدادة بناء للعمل لدي مؤسسة مقاولات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/6/2021
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(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه: Nile resort for toursim planning and technical support اسم الشركه: النيل للتخطيط السياحه .
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القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/6/2021
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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه: Nile resort for toursim planning and technical support اسم الشركه: النيل للتخطيط السياحه .
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القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/6/2021
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Data entri

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه: Nile resort for toursim planning and technical support اسم الشركه: النيل للتخطيط السياحه .
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القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/6/2021
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مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه: Nile resort for toursim planning and technical support اسم الشركه: النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/6/2021
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مدخل بيانات ومدخلة بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركه: Nile resort for toursim planning and technical support اسم الشركه: النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/6/2021
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صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن - في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن شركة الراعى لتوريد العمالة المصرية والسودانية للمصانع عن توافر.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,100 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: مطلبوب عمال نظافة - في القاهرة مصر

مطلبوب عمال نظافة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عمال نظافة خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجمعات الطبية كشرط اس.
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1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف عمومي - في القاهرة مصر

مطلوب شيف عمومي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن كبري الفنادق بالسعوديه عن حاجتها الي -شيف عمومي -يشترط السن لايزيد عن 45 سنة -المقابلات يوم الأ.
العنوان:

القاهرة - مصر

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31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 معلم تحميص بن - في القاهرة مصر

مطلوب 2 معلم تحميص بن

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تحميص بن خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره بي طحن و تحميص و.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 3 جزار خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 3 جزار خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 جزار خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره في دبح الماعز الاغنام وخل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل - في القاهرة مصر

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عمال مغسلة او زراعة – لا يشترط مؤهل – يتم قبول شباب فقط – السن من 18 وحتي 35 سنة – سكن + 3وجبات + مو.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال لمصانع لحوم - في القاهرة مصر

مطلوب عمال لمصانع لحوم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال لمصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج ( مؤهل متوسط – السن من .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور - في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع عصائر للعمل - في القاهرة مصر

بمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمصنع عصائر للعمل بشفت 12 ساعة + سكن + وجبة + براتب 3200ج في 35 يوم عمل والبنات بمرتب 2000ج + وجبة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

26/5/2021
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