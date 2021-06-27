مطلوب 8 عامل معماري مساعد

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 8 عامل معماري مساعد نجارة حدادة بناء للعمل لدي مؤسسة مقاولات بالطائف الراتب 1800 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل يتحمل ضغط العمل سبق لة العمل في اي مجال من المطلوب السن لا يقل عن 24 سنة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098338
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