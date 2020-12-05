(فرصة عمل)
|مطلوب 6 نادلين للعمل بمجموعة مطاعم بقطر الراتب 1800 ريال قطري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0762436643
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|العنوان:
|hay-hassani, HA- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079082
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
اتصل