مطلوب 5 مندوب مياه

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Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 مندوب مبيعات مياه للعمل بمصنع مياه بجدة راتب 1500 ريال زايد عمولات بعد 6500 ريال 1.5% للمندوب والعامل ترتفع 1% كل 10000 لغاية 5% من إجمالي المبيعات قبل الضريبة مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة - مسمي التاشيرة سائق نقل ثقيل - لازم رخصة درجة اولي للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز والرخصة - على الواتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

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Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,500 Riyal
Posting Date: 29/10/2023
Ad Number: 2247709
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Price
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13/10/2023
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13/10/2023
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10/10/2023
Ad Photo: مطلوب مندوب مبيعات مؤهل فنى للتعيين بكبرى الشركات بالسعودية - in Cairo Egypt

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7/10/2023
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مطلوب للعمل بمصر

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Location:

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5/10/2023
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عاجلامطلوب للتعاقد فورا بكبري الشركات تشغيل_الشاحنات عدد من مناديب_المبيعات

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عاجلا_مطلوب للتعاقد فورا بكبري الشركات #تشغيل_الشاحنات عدد من _#مناديب_المبيعات_.
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Cairo - Egypt
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18/9/2023
Ad Photo: عاجل مطلوب في #وكالة دعاية واعلان في #السعودية - in Cairo Egypt

عاجل مطلوب في #وكالة دعاية واعلان في #السعودية

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- in Cairo Egypt

عاجل مطلوب في #وكالة دعاية واعلان في #السعودية_ابهاء #مصممين_جرافيك : خبره لا تقل عن سنتين ويشترط ال.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/9/2023
Ad Photo: مطلوب فورا مديرة تسويق لكبرى المطاعم بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب فورا مديرة تسويق لكبرى المطاعم بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

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Location:

Cairo - Egypt
Category: 

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11/9/2023
Ad Photo: مطلوب 3 مندوب مبيعات مصاعد - in Cairo Egypt

مطلوب 3 مندوب مبيعات مصاعد

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

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Location:

Cairo - Egypt
Category: 

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10/9/2023
Ad Photo: مطلوب مدير مبيعات مصاعد - in Cairo Egypt

مطلوب مدير مبيعات مصاعد

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير مبيعات خبرة لا تقل عن 5 سنوات كمدير مبيعات في مجال الم.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/9/2023
Ad Photo: اختصاصي تسويق - in Cairo Egypt

اختصاصي تسويق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق فالسعودية اختصاصى تسويق خيره بالفنادق والحجوزات الوظيفه للمقيمين د.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3 Lera

4/9/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الرتيل بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : مدير تسويق بالشروط الأتيه : السن لا ي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

4/9/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى مصانع الالومنيوم بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : اختصاصى تسويق بالشروط الأتيه : حاص.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

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27/8/2023
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