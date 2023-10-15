مطلوب 5 مندوب مياه

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 مندوب مبيعات مياه للعمل بمصنع مياه بجدة راتب 1500 ريال زايد عمولات بعد 6500 ريال 1.5% للمندوب والعامل ترتفع 1% كل 10000 لغاية 5% من إجمالي المبيعات قبل الضريبة مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة - مسمي التاشيرة سائق نقل ثقيل - لازم رخصة درجة اولي للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز والرخصة - على الواتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Riyal
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247709
100 Riyal
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(For Sale)- in Cairo Egypt
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3 Lera
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