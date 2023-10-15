مطلوب 5 مندوب مياه

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 مندوب مبيعات مياه للعمل بمصنع مياه بجدة راتب 1500 ريال زايد عمولات بعد 6500 ريال 1.5% للمندوب والعامل ترتفع 1% كل 10000 لغاية 5% من إجمالي المبيعات قبل الضريبة مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة - مسمي التاشيرة سائق نقل ثقيل - لازم رخصة درجة اولي للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز والرخصة - على الواتساب