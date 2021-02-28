مطلوب 5 غني كهرباء مصاعد

مطلوب 5 كهربائي مصاعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في الصاعد راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة فني كهرباء او فني ميكانيكا يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com