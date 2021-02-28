مطلوب 5 غني كهرباء مصاعد

(فرصة عمل)
|مطلوب 5 كهربائي مصاعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في الصاعد راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة فني كهرباء او فني ميكانيكا يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085553
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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