مطلوب 5 غني كهرباء مصاعد

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 5 كهربائي مصاعد خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة في الصاعد راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة فني كهرباء او فني ميكانيكا يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

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العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085553
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