مطلوب 5 سباك عام

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات تصنيف اول كبري بالمنطقة الجنوبية راتب 3000 ريال شامل البدلات او 2150 مع توفير البدلات مكان العمل المنطقة الجنوبية مسمي التاشيرة سباك عام يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة