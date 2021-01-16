مطلوب 4 سائق مشغل بامب خرسانة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات عامة ومصنع خرسانة جاهزة راتب 3000 ريال مع نسبة نصف ريال علي كل متر مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التاشيرة سائق عمومي المركبات يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com