مطلوب 30 سائق توصيل طلبات

(Job Opportunity)

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Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عدد 80 سائق توصيل طلبات لدى مؤسسة تشغيل - تعمل مع جميع منصات الطلبات ✍الراتب 2000 ريال مع واحد ريال لكل طلب يتم توصيله مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة ✍ حسن الخلق والتعامل مع العملاء - يجيد التعامل مع التطبيقات والخرائط ✍إجادة قيادة السيارة باحتراف - استلام سيارة ملاكي - رخصة قيادة مهنية ـ عدد ساعات العمل 14 ساعة ✍ مسمي التاشيرة سائق سيارة - السن لا يزيد عن 30 سنة ✍ إرسال جميع المعلومات والخبرات السابقة او السيرة الذاتية - مع صورة الجواز والرخ
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

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Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 29/7/2023
Ad Number: 2239670
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Ad Photo: مطلوب سائق يعمل مرافب نقل - in Cairo Egypt

مطلوب سائق يعمل مرافب نقل

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية سائق شاحنة يعمل مراقب ميداني لشغل الشركة و مشرف على سيارات .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1,800 Riyal

12/7/2023
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