مطلوب 30 سائق توصيل طلبات

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عدد 80 سائق توصيل طلبات لدى مؤسسة تشغيل - تعمل مع جميع منصات الطلبات ✍الراتب 2000 ريال مع واحد ريال لكل طلب يتم توصيله مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة ✍ حسن الخلق والتعامل مع العملاء - يجيد التعامل مع التطبيقات والخرائط ✍إجادة قيادة السيارة باحتراف - استلام سيارة ملاكي - رخصة قيادة مهنية ـ عدد ساعات العمل 14 ساعة ✍ مسمي التاشيرة سائق سيارة - السن لا يزيد عن 30 سنة ✍ إرسال جميع المعلومات والخبرات السابقة او السيرة الذاتية - مع صورة الجواز والرخ