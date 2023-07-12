مطلوب 30 سائق توصيل طلبات

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عدد 80 سائق توصيل طلبات لدى مؤسسة تشغيل - تعمل مع جميع منصات الطلبات ✍الراتب 2000 ريال مع واحد ريال لكل طلب يتم توصيله مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة ✍ حسن الخلق والتعامل مع العملاء - يجيد التعامل مع التطبيقات والخرائط ✍إجادة قيادة السيارة باحتراف - استلام سيارة ملاكي - رخصة قيادة مهنية ـ عدد ساعات العمل 14 ساعة ✍ مسمي التاشيرة سائق سيارة - السن لا يزيد عن 30 سنة ✍ إرسال جميع المعلومات والخبرات السابقة او السيرة الذاتية - مع صورة الجواز والرخ
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|29/7/2023
|Ad Number:
|2239670
1,800 Riyal