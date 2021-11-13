مطلوب 3 ممرضات خبره

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره للعمل لدي مجمع طبي راقي بي مدينة رفحاء ( شرط توفر البارومرك والتصنيف ) راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة وتذاكر ذهاب وعوده اجازه سنويه 21 يوم اسبوعيه يوم الجمعة مجمع متخصص بي الجلدية والاسنان فقط مكان العمل المنطقة الشرقية مدينة رفحاء مسمي التاشيرة ممرضه للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111302
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب #مدير_طبي لكبرى المجمعات الطبية بمدينة ابها بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى المجمعات الطب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: دكتور اسنان في المعادي - في القاهرة مصر

دكتور اسنان في المعادي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

دكتور اسنان في المعادى دكتورة هناء فؤاد افضل دكتور في القاهرة المعادي تصنف الدكتورة هناء فؤاد كافضل .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

8/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي مرموق بال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/10/2021
صورة الاعلان: أخصائيات تمريض💉 / معهد تمريض💉 - في القاهرة مصر

أخصائيات تمريض💉 / معهد تمريض💉

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصه عمل علي وجهه السرعه 📢📢📢📢📢 مطلوب لكبري المجموعات الطبية .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/10/2021
صورة الاعلان: #تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه - في القاهرة مصر

#تاشيرات #حره #طبيه #السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تأشيرات #طبيب_عام #حرة #للسعودية 📢📢 بدون عمل ✈️✈️✈&#.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري للعمل بمستودع ادويه بالسعوديه في مدينه الطائف شرط الخبره في الادويه الحيوانيه للاس.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب اطباء للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن #شركةالباحهللتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل بمجمع طبي - بمدينه حائل :. مطلوب فوراً:- ** اخصائي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمستشفي كبري بالسعوديه في مدينه الرياض : -استشاري طب اسره - استشاري عنايه مركزه - استشا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات - في القاهرة مصر

مطلوب استشاري اطفال - استشاري طب اسره - استشاري اطفال مبتسرين -ممرضات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بمستشفي بالسعوديه في منطقه الرياض والقنفده - استشاري اطفال مبتسرين - استشاري عنايه مرك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

16/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب دكتوره جلديه - في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره جلديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب دكتوره جلديه ذو خبره جيده للعمل بمستوصف طبي بالرياض شرط تكون حامله للداتا فلو او البرومترك او.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين واخصائيات تمريض - في القاهرة مصر

مطلوب اخصائيين واخصائيات تمريض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينه عجمان - أخصائيين و اخصائيات تمريض 👩🏼‍⚕.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/9/2021
صورة الاعلان: اطباء / طبيبات / كابلز ( اسنان عام ) - في القاهرة مصر

اطباء / طبيبات / كابلز ( اسنان عام )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 🏥✈️ 1- أطباء اسنان عام 👨ㇿ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/9/2021
صورة الاعلان: أخصائيين و اخصائيات تمريض - في القاهرة مصر

أخصائيين و اخصائيات تمريض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينه عجمان - أخصائيين و اخصائيات تمريض 👩🏼‍⚕.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/9/2021
صورة الاعلان: اخصائيين باطنه - في القاهرة مصر

اخصائيين باطنه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلـوب لمجمع طبى بالدوادمى ف السعودية اخصائيين باطنـة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً ك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager