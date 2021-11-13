مطلوب 3 ممرضات خبره

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 ممرضات خبره للعمل لدي مجمع طبي راقي بي مدينة رفحاء ( شرط توفر البارومرك والتصنيف ) راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة وتذاكر ذهاب وعوده اجازه سنويه 21 يوم اسبوعيه يوم الجمعة مجمع متخصص بي الجلدية والاسنان فقط مكان العمل المنطقة الشرقية مدينة رفحاء مسمي التاشيرة ممرضه للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111302
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100 جنيه
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