مطلوب 3 مصور استوديو

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Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مصور استوديو داخلي وخارجي خبرة بالمجال لا تقل عن 5 سنوات مكان العمل الرياض و المنطقة الشرقية الراتب 1500 ريال ونسبة 5 ٪ من إجمالي المدخول مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة مسمي التاشيرة مصور ـ الدوام الرسمي من الساعه 8 صباح الى الساعه 2 ظهرا ومن الساعه 4 عصرا الى الساعه 12 الليل طوال ايام الاسبوع ماعدا الجمعه دوام يوم الجمعه اختياري من الساعه 4 عصر الى 12 الليل وهناك اوفر تايم لكل يوم جمعه 100 ريال خارجة عن الراتب والنسبة واتساب/ 01120210130
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,500 Riyal
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247776
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Price
Posting Date
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(For Sale)

اسعار يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

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30/10/2023
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(For Sale)

اسعار يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

جهاز قياس مقاومة سطح المواد لمرور التيار الكهربائي

(For Sale)

-يستخدم لقياس مقاومة السطح في جميع جوانب إنتاج المواد -عند استخدام الأقطاب الكهربائية المدمجة ، تكو.
Location:

Cairo - Egypt

111 جنيه مصري

30/10/2023
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(For Sale)

موديلات يونيفورم تمريض 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات.
Location:

Giza - Egypt

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30/10/2023
Ad Photo: قرصة المطبخ بالكوريان المستورد

قرصة المطبخ بالكوريان المستورد

(For Sale)

قرصة المطبخ بالكوريان المستورد قرصة مطبخك بالكوريان المستورد جميع الالوان شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

(For Rent)

احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

(For Rent)

للايجار تويوتا فورتشنر مناسبة تمامًا لأي بيئة. عندما تتحكم في عجلة فورتشنر ، فإنك تتوقع التشويق في ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: مكتب خدم فى مصر _كوين سيرفيس

مكتب خدم فى مصر _كوين سيرفيس

(For Sale)

إذا كنت تبحث عن مكتب خدم فى مصر وترغب في البحث عن مكتب خادمات ذو خبرة وكفاءة في مهنتهم لعدة مهام مثل.
Location:

Giza - Egypt

1,500 Pound

30/10/2023
Ad Photo: مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات بجدة مهندسين ميكانيكا شاحنات

مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات بجدة مهندسين ميكانيكا شاحنات

(Job Opportunity)

مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة ف السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات يكون سبق له العم.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: تصميم تطبيق متجر الكتروني – مع تك سوفت – Tech Soft

تصميم تطبيق متجر الكتروني – مع تك سوفت – Tech Soft

(For Sale)

مع شركة تك سوفت للحلول الذكية يمكنك تصميم تطبيق متجر الكتروني وبيع منتجاتك أون لاين للمزيد عن تصميم.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير

الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير

(For Sale)

بادر بالحجز معنا الهيتر المزارع الصيني الصغير والكبير 📌يستخدم لتدفئة الصوب الزراعية. تدفئة .
Location:

Cairo - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات اتش وان

ايجار سيارات اتش وان

(For Rent)

اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و .
Location:

Cairo - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)

استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأ.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)

استأجر الآن فان هيونداى سعة 7 راكب | 01003203210 واستمتع بأفضل وسيلة للسفر لرحلاتك العائلية والسياحي.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
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