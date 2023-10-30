مطلوب 3 مصور استوديو

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مصور استوديو داخلي وخارجي خبرة بالمجال لا تقل عن 5 سنوات مكان العمل الرياض و المنطقة الشرقية الراتب 1500 ريال ونسبة 5 ٪ من إجمالي المدخول مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة مسمي التاشيرة مصور ـ الدوام الرسمي من الساعه 8 صباح الى الساعه 2 ظهرا ومن الساعه 4 عصرا الى الساعه 12 الليل طوال ايام الاسبوع ماعدا الجمعه دوام يوم الجمعه اختياري من الساعه 4 عصر الى 12 الليل وهناك اوفر تايم لكل يوم جمعه 100 ريال خارجة عن الراتب والنسبة واتساب/ 01120210130
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Riyal
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247776
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