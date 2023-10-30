مطلوب 3 مصور استوديو

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مصور استوديو داخلي وخارجي خبرة بالمجال لا تقل عن 5 سنوات مكان العمل الرياض و المنطقة الشرقية الراتب 1500 ريال ونسبة 5 ٪ من إجمالي المدخول مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة مسمي التاشيرة مصور ـ الدوام الرسمي من الساعه 8 صباح الى الساعه 2 ظهرا ومن الساعه 4 عصرا الى الساعه 12 الليل طوال ايام الاسبوع ماعدا الجمعه دوام يوم الجمعه اختياري من الساعه 4 عصر الى 12 الليل وهناك اوفر تايم لكل يوم جمعه 100 ريال خارجة عن الراتب والنسبة واتساب/ 01120210130