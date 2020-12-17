مطلوب 3 مصمم مسوق الكتروني

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 مسوق الكتروني ومصمم خبرة في برمجة ال PHP وبرامج التصميم مثل موشن جرافك والديذين والفوتوشوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي شركة ديكورات كبري بالرياض راتب 3000 ريال الي 4500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة يحدد حسب الخبرة والمهارة في القابله العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة عامل يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 01120210130 مهندس احمد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077624
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