مطلوب 3 مدرس لغة اجنبية خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المدارس اللغات راتب يحدد في المقابله مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مجمع مدارس الشروق العالمية للغات العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 00201120210130 او 00201060246048 م/ أحمد المدير العام