(فرص)
|مطلوب 3 مدرس رياضيات خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة في المدارس اللغات راتب يحدد في المقابله مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مجمع مدارس الشروق العالمية للغات اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 00201120210130 او 00201060246048 م/ أحمد المدير العام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053583
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