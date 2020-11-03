مطلوب 3 فني حروف بارزة وكلادينج

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 فني حروف بارزة وكلادينج خبرة لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق واتساب /01120210130 او 01060246048