مطلوب 3 فني حروف بارزة وكلادينج

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 فني حروف بارزة وكلادينج خبرة لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق واتساب /01120210130 او 01060246048
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072569
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)

مطابخ سمارت هوم 2021 ,مطابخ كلاسيك سمارت هوم 2021 ,مطابخ خشب سمارت هوم,مطابخ صغيرة سمارت هوم مطابخ خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن بمساحة 115م في السخنة

شاليهك بجاردن بمساحة 115م في السخنة

(للتقسيط)

شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بالمياه الفيروزية وخدم بمساحة 110(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن ) ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي ابحر والمقدم84 الف بس

امتلك شاليه علي ابحر والمقدم84 الف بس

(للتقسيط)

شاليهك بروف كبير لحفلات السهر بمساحة 84م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع ) وكل خد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 يورو

15/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه ارضي بحديقة و التقسيد يصل حتي 10سنوات

امتلك شاليه ارضي بحديقة و التقسيد يصل حتي 10سنوات

(للتقسيط)

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير بمقدم 56الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في قريه روزا بمقدم56 الف

امتلك شاليه في قريه روزا بمقدم56 الف

(للبيع)

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير بمقدم 56الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

15/11/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في قريه روزا بمقدم56 الف

امتلك شاليه في قريه روزا بمقدم56 الف

(للبيع)

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بحديقة كبير بمقدم 56الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: متضعيش الفرصة من ليدك ولمتلك شاليه بمقدم 200 الفـ بس

متضعيش الفرصة من ليدك ولمتلك شاليه بمقدم 200 الفـ بس

(للتقسيط)

شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس واطول فترة سداد ومستوي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائق شاحنة درجة أولى

مطلوب سائق شاحنة درجة أولى

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة خرسانة جاهزة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مطلوب سائق شاحنة درجة أولى خبرة لاتقل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: مصنع بالعجمى 1400 منر

مصنع بالعجمى 1400 منر

(للبيع)

مصنع بالعجمى 1400 منر مبانى كهرباء 3 فاز للبيع مطلوب 5 مليون ونص 01001910248 01223342232 01226652827.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: طلوب لشركة مواد غذائية كاشير مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعو

طلوب لشركة مواد غذائية كاشير مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعو

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة مواد غذائية كاشير مواد غذائية بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية خبرة لاتقل عن 5 سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

15/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: فيلا دوبلكس المنطقة السابعة

فيلا دوبلكس المنطقة السابعة

(للبيع)

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء outdoor

خدمة عملاء outdoor

(فرصة عمل)

خدمة عملاء Out door– يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث والرقي بالتعامل – تامي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/11/2020
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