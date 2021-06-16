مطلوب 3 سباك عام

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات كبري بالمنطقة الجنوبية راتب 3000 ريال شامل البدلات مكان العمل المنطقة الجنوبية جيزان ونجران مسمي التاشيرة سباك عام يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة