مطلوب 3 سباك عام

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سباك عام خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة مقاولات كبري بالمنطقة الجنوبية راتب 3000 ريال شامل البدلات مكان العمل المنطقة الجنوبية جيزان ونجران مسمي التاشيرة سباك عام يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097172
2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 جنيه
اتصل
اتصل
2,500 جنيه
3,000 جنيه
اتصل