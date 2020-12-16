مطلوب 3 سائق مشغل بامب

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سائق مشغل بامب خراسانة جاهزة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة ومصنع خراسنة راتب 3000 ريال مع نسبة نصف ريال علي المتر مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التأشيرة سائق عمومي المركبات يجيد القيادة مع وجود رخصة درجة اولي يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130