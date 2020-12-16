مطلوب 3 سائق مشغل بامب

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3 سائق مشغل بامب خراسانة جاهزة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة ومصنع خراسنة راتب 3000 ريال مع نسبة نصف ريال علي المتر مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية مسمي التأشيرة سائق عمومي المركبات يجيد القيادة مع وجود رخصة درجة اولي يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077469
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