مطلوب 2 ويتر خبرة لمطعم اسماك

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ويتر خبرة لا تقل عن 3 سنوات وعلي معرفة جيدة بنوعيات الاسماك للعمل لدي مطعم اسماك بحرية راتب 1600 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة والمعيشة العمل في مدينة الخبر يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق