مطلوب 2 ويتر خبرة لمطعم اسماك

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ويتر خبرة لا تقل عن 3 سنوات وعلي معرفة جيدة بنوعيات الاسماك للعمل لدي مطعم اسماك بحرية راتب 1600 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة والمعيشة العمل في مدينة الخبر يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071337
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