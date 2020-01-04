مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 2 موظف مبيعات تذاكر خبره لا تقل عن 3 سنوات - لغة انجليزية جيده جدا - شهادة IATA- للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يحدد مع صاحب الشركة الشركة توفر التامين الطبي والاقامة العمل في مدينة ينبع للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب 0201120210130 او 00201060246048 المقابلة غدا الموافق 8\1\2020 بمقر الشركة بي 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين الجيزة اول شارع الهرم اقرب محطة مترو هي الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048109
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(فرصة عمل)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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خدمه عملاء وادخال بيانات

(فرصة عمل)

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#وظيفه طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 3000ج – وحوافز شهرية –.
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القسم: 

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خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه

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خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 3000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مدخلين بيانات مدخلين بيانات - في القاهرة مصر

مدخلين بيانات مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات يقبل الطلاب السن من ثمانية عشر الي خمسة وخمسون سنة لا يشترط الخبرة شفت ست ساعات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: خدمه عملاء - في القاهرة مصر

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وحراسات داخلي وخارجي ) موالت – شركات – كمبوندات ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500ج – .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه مصري

19/11/2019
صورة الاعلان: موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة - في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة العمل : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب موظفين للرد علي الاستفسارات الخاصة بالشركة بدوام جزئي 6 ساعات – السن من 18 : 45 سنة ( طبيعة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

14/11/2019
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