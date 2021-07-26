مطلوب 2 مندوب مبيعات

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات للعمل لدي مصنع منتجات ورقية بالرياض راتب 1800 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة سائق عمومي المركبات يجد القيادة يتحمل ضغط العمل شرط رخصة قيادة درجة اولي العمر لا يذيد عن45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com