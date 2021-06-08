مطلوب 2 مندوب مبيعات خبرة بالمصاعد

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مندوب مبيعات ادوات وقطع غيار مصاعد خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال الراتب متفق علية حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في شركة مصاعد كبري بي مدينة الدمام يجيد القيادة تحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096569
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