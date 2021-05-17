مطلوب 2 ممرضات خبره

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ممرضه خبره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مجمع طبي راقي بالمنطقة الجنوبية راتب 7000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة للتواصل والمفاهمه شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 17/5/2021
رقم الإعلان: 2094081
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