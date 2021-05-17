مطلوب 2 ممرضات خبره

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 ممرضه خبره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مجمع طبي راقي بالمنطقة الجنوبية راتب 7000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة للتواصل والمفاهمه شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094081
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
4,500 ريال
اتصل
5,000 ريال
5,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل