مطلوب 2 معلم تنجيد خشب

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تنجيد خشب انترية ركنة كراسي وخلافه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال للعمل لدي ورشة نجارة وتنجيد راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في مدينة الدمام يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com