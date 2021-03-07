مطلوب 2 معلم تنجيد خشب

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تنجيد خشب انترية ركنة كراسي وخلافه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال للعمل لدي ورشة نجارة وتنجيد راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في مدينة الدمام يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086669
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صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس تخصص ( ثلاجات تبريد + شوايات .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج ) - في القاهرة مصر

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج )

(فرصة عمل)

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مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة +.
العنوان:

القاهرة - مصر

37,000 جنيه

16/1/2021
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