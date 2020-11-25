مطلوب 2 معلم المنيوم

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم المنيوم خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي ورشة المنيوم وخشب باب وشباك راتب 2000 ريال مع نسبة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الدمام يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com