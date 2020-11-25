مطلوب 2 مصمم اوتوكاد ومشغل مكينة طباعة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 مصمم برامج اتوكاد ومشغل مكينة طباعة خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي مطبعة خاصة راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com