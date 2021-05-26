مطلوب 2 محاسب لمصنع مياه

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب عام لمصنع مياه بالرياض خبره لا تقل عن 5 سنوات راتب من 2500 الي 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة الرياض يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com