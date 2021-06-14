مطلوب 2 محاسب لمصنع

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات شرط اساسي الخبرة في مصانع المواد الغذائية واجادة برامج المحاسبة المختلفة راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة محاسب عام يجيد استخدام الاكسل وبرامج المحاسبة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة