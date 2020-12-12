مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي مؤسسة تجارية بالرياض يجيد التعامل مع البرامج الحسابية مثل اسواق 6 والبديع ويجيد تقفيل السنة حسابيا راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة عامل يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 35 عام بكالوريوس تجارة انجلش كشرط اساسي للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 01120210130