مطلوب 2 محاسب لمؤسسة تجارية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات للعمل لدي مؤسسة تجارية بالرياض يجيد التعامل مع البرامج الحسابية مثل اسواق 6 والبديع ويجيد تقفيل السنة حسابيا راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة عامل يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 35 عام بكالوريوس تجارة انجلش كشرط اساسي للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 01120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076873
3,000 ريال
100 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال