مطلوب 2 محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي شركة صيانة وتشغيل الراتب يحدد حسب الخبرة والمهارات يحدد مع صاحب الشركة الشركة توفر التامين الطبي والاقامة العمل في مدينة ينبع للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048 المقابلة غدا الموافق 8\1\2020 بمقر الشركة بي 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين الجيزة اول شارع الهرم اقرب محطة مترو هي الجيزة