مطلوب 2 محاسب خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة تجارية بالرياض راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التاشيرة عامل يجيد القيادة والتعامل مع جمع برامج المحاسبة وبرنامج 6 محاسبة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com