مطلوب 2 محاسب خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة تجارية بالرياض راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة الرياض مسمي التاشيرة عامل يجيد القيادة والتعامل مع جمع برامج المحاسبة وبرنامج 6 محاسبة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074243
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