مطلوب 2 محاسب حديث التخرج

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية خبرة 2 محاسب حديث تخرج و علي دراية تامه بي جميع برامج الكمبيوتر والتعامل معها وبرامج المحاسبة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة القصيم لدي مكتب تقيم عقاري يجد القيادة ويحمل رخصة قيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 30 عام حسن المظهر والاخلاق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 او 00201060246048 Hr.twaik@yahoo.com م/احمد المدير التنفيذي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071914
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