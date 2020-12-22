مطلوب 2 محاسب بجواز سائق

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 محاسب خبرة لا تقل عن 3 سنوات بجواز جاهز بمهنه عامل راتب 2500 ريال مع عمولات اخري مع التامين الطبي والاقامة للعمل لدي مجموعة عقارية العمل في مدينة الرياض مسمي التأشيرة سائق خاص يجيد القيادة مع وجود رخصة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com