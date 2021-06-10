مطلوب 2 فني كهرباء مصاعد

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني كهرباء وصيانية مصاعد خبرة في جميع الادوات الكهربية في المصاعد خبرة لا تقل عن 3 سنوات الراتب متفق علية حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة العمل في شركة مصاعد كبري بي مدينة الدمام يجيد القيادة تحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096571
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